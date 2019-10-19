مسافرة تقاضي «طيران الإمارات» بسبب «العطش»
في صدمة كبيرة لسيدة استرالية ، رفض القضاء الأسترالي دعواها ضد شركة طيران الإمارات تطالبها بالتعويض بشأن الأضرار التي لحقتها بسبب عطشها حسب إدعائها على متن الطائرة المتجه من ملبورن إلى دبي عام 2015 .
وفي التفاصيل ، قالت المدعية لينا دي فالكو ، أنها طلبت الماء من طاقم الطائرة 4 مرات دون جدوي وعندما ذهبت إلى دورة المياه أصيبت بالإغماء ما أسقطها على الأرض وأصاب كاحلها .
وأضافت أن الواقعة أثرت على عملها وعلى علاقتها بزوجها ، مطالبة بالتعويض ، فيما أكدت “طيران الإمارات ” أنها الطائرة كان يتوفر بها صنبور كبير متاح أمام جميع المسافرين .
وتبين للمحكمة عدم تقصير شركة الطيران الإماراتية في حكم صادم للأسترالية التي رفضت تعويض خارج المحكمة من جانب طيران الإمارات ، وعليه دعت الطرفين لتقديم طلبات لتحمل تكاليف القضية وهو ما يحمل المدعية مئات الآلاف من الدولارات ً .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84945 ] نشر منذ 49 دقيقة
عام 2015 ، وتوك تشتكين ..؟
,, المهم انك حصلتي على الفلس والفشيله بوجهك ، ايتها الكاذبة الماكره ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 29692 ] نشر منذ 46 دقيقة
نصابه وغبيه