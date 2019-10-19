«سفارة المملكة في بيروت» تعلن بدء إجلاء مواطنيها من لبنان

بيروت(صدى):

أكدت سفارة المملكة في لبنان اليوم السبت، على نجاح المرحلة الأولى من خطة إدارة الأزمات والطوارئ بهدف إجلاء المواطنين وتأمين سلامة وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي والتي بدأت عند الساعة الخامسة فجراً.

وأبانت السفارة عبر حسابها في موقع “تويتر”:”شكرًا لقيادة الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي،آملين أن ينعم لبنان بدوام الأمن والاستقرار”.

يذكر أن سفارة المملكة في بيروت، دعت المواطنين؛ سواء المقيمين أو الزائرين في لبنان، لتوخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التظاهرات والاحتجاجات.