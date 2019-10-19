النفط يغلق منخفضا وبرنت عند 59.42 دولارا للبرميل

وكالات(صدى):

تراجعت أسعار النفط بفعل مخاوف بشأن اقتصاد الصين غطت على إشارات إيجابية من قطاعها للتكرير، لكن الخسائر قيدتها آمال بتحقيق تقدم نحواتفاقية للتجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 49 سنتا لتبلغ عند التسوية 59.42 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 15 سنتا لتسجل عند التسوية 53.78 دولار للبرميل.