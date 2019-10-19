ابتكار صندوق قمامة ذكي يتخلص من محتوياته آليا
في تطور فريد من نوعه ، تمكنت شركة أمريكية من ابتكار صندوق قمامة ذكي يتجه للرصيف انتظاراً لسيارة جمع القمامة تلقائياً وحين يتم إفراغ محتوياته يعود مجدداً لموقعه الأصلي .
ويعتبر الصندوق الذكي من تطبيقات التقنية ذاتية التحكم حيث يمكن برمجته مسبقا بالزمان والمكان المناسبين لإفراغه ويتحرك على أساس ذلك .
وقال “أندرو مواري ” مخترع الصندوق : نريد مساعدة الأسر على التخلص من المعاناه من الأعمال المزعجة في حياتهم اليومية ” .
كما استطاع المخترع تطوير صندوق ذكي يمكنه شفط القمامة من الأرضيات على غرار المكنسة الكهربائية .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84922 ] نشر منذ 30 دقيقة
طيب ..