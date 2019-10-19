مستشار بوكالة الطاقة الذرية: المملكة بإمكانها الاستمرار كمركز عالمي للنفط

نايف السالم(صدى):

صرح ميتشار وكالة الطاقة الذرية الدولية فيليب فيرليجر، بأن المملكة أظهرت أنها مورد نفطي موثوق؛ بعد أن منعت الأسواق من الخروج عن نطاق السيطرة عقب هجوم 14 سبتمبر الماضي.

وتفصيلآ، قال ” فيرليجر ” في مقال له أن تعامل المملكة مع الحدث أسهم في توقف الزيادة المفاجئة في الأسعار، ولم تسمح للمخاطرة بالزحف إلى الأسعار.

حيث شدد على أن المملكة بإمكانها الاستمرار كمصرف مركزي عالمي للنفط، في ظل احتياطاتها الفائضة وقيمة وقوة بنيتها التحتية.

وأضاف: ” السعوديين يعملون بقوة لتهدئة الإثارة في سوق النفط.. إنهم حرفيًا صبوا النفط على السوق المضطربة ” .