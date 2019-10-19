ابتكار بطارية جديدة تعمل بـ «بلورات اصطناعية» تزيد سرعة السيارات

وكالات(صدى):

كشفت تقارير، عن اقتراح جديد لعلماء جامعة سانت بطرسبورغ مع زملائهم في بولندا وفرنسا وسويسرا لنوع من البطاريات تعمل ببلورات اصطناعية، حيث ركبوا بلورات بيروفسكيت الاصطناعية PbHfO3 ودرسوا عمليات نشوء وتدمير موجات غير متناسبة.

ودرس العلماء أيضًا كيف تؤثر في تراكم وانبعاث الطاقة؛ حيث سيكون الابتكار الجديد مصدرًا طاقة يسمح بزيادة سرعة السيارات الكهربائية واجتياز مسافات قصيرة ووعرة، كما سيكون لهذه البطاريات قوة كبيرة مقارنة ببطاريات الليثيوم.

ويسمح هذا بابتكار مصادر جديدة وقوية للطاقة يمكنها دعم مصدر الطاقة الأساسي مثل البطاريات الشمسية أو البطاريات التقليدية، عند الضرورة؛ فيما ستكرس المرحلة التالية لعمل الفريق الدولي، لتصميم نموذج أولي لهذه البطارية.