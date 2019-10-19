بالفيديو.. لحظة صعود عسيري للمدرجات لتقبيل رأس والده بعد لقاء التعاون
صعد لاعب النادي الأهلي عبدالفتاح العسيري، إلى المدرجات عقب مباراة فريقه أمام التعاون، لتقبيل يد ورأس والده.
ونشر عسيري مقطع فيديو أثناء تقبيله لرأس والده، معلقا: في نظر العالم أنت أبي، وفي نظري أنت العالم.
يذكر أن المباراة انتهت بفوز الأهلي على التعاون بنتيجة 3-1 ،ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
في نظر العالم أنتَ أبي وفي نظري أنت العالم.
الحمدلله +٣ 💚 pic.twitter.com/yoigRTRBeR
— عبدالفتاح عسيري (@AAsiri45) October 18, 2019
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