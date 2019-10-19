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بالفيديو.. لحظة صعود عسيري للمدرجات لتقبيل رأس والده بعد لقاء التعاون

بالفيديو.. لحظة صعود عسيري للمدرجات لتقبيل رأس والده بعد لقاء التعاون
ماجد محمد(صدى):

صعد لاعب النادي الأهلي عبدالفتاح العسيري، إلى المدرجات عقب مباراة فريقه أمام التعاون، لتقبيل يد ورأس والده.

ونشر عسيري مقطع فيديو أثناء تقبيله لرأس والده، معلقا: في نظر العالم أنت أبي، وفي نظري أنت العالم.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز الأهلي على التعاون بنتيجة 3-1 ،ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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