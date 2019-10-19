بالفيديو.. لحظة صعود عسيري للمدرجات لتقبيل رأس والده بعد لقاء التعاون

ماجد محمد(صدى):

صعد لاعب النادي الأهلي عبدالفتاح العسيري، إلى المدرجات عقب مباراة فريقه أمام التعاون، لتقبيل يد ورأس والده.

ونشر عسيري مقطع فيديو أثناء تقبيله لرأس والده، معلقا: في نظر العالم أنت أبي، وفي نظري أنت العالم.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز الأهلي على التعاون بنتيجة 3-1 ،ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

في نظر العالم أنتَ أبي وفي نظري أنت العالم. الحمدلله +٣ 💚 pic.twitter.com/yoigRTRBeR — عبدالفتاح عسيري (@AAsiri45) October 18, 2019

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