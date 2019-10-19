مواطنات تروين تجربتهن في اقتحام مجال الفنون القتالية

علي القحطاني(صدى):

روت مدربات سعوديات تجربتهن في اقتحام مجال الفنون القتالية، وأكدن أنه واجهتهن الكثير من الصعوبات خاصة بسبب الرفض المجتمعي لممارسة الفتيات لمثل هذه الأنشطة من قبل.

وأوضحت المدربات أنهن نجحن في تدريب فتيات من مختلف الأعمار، على فنون الاشتباك والدفاع عن النفس ومواجهة السلاح.

وأشرن إلى أن ندرة المدربات السعوديات في هذا المجال، واهتمام الأندية به شجع الكثيرات على الانخراط في النشاط.