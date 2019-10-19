موظف يعتذر ويقبل رأس امرأة حاول اغتصابها وهددها بالقتل!

أبو ظبي(صدى):

ألقت الشرطة في دبي القبض على موظف من جنسية خليجية، حاول اغتصاب امرأة عربية، واعتدى عليها بالضرب.

وتفصيلا، فقد قاومت امرأة عربية، في الثلاثين من عمرها، محاولة اغتصابها من قبل موظف تربطه بها صداقة سطحية، وذلك بعد أن استغل فرصة وجودها برفقته وأمسكها من شعرها واعتدى عليها بالضرب في أنحاء متفرقة من جسدها، وهددها بسكين لكنها لم تمكنه منها.

وقالت المرأة للجاني: «اقتلني وأموت بشرفي»، فصرخ عليها بشدة وضربها، وبعد أن شاهد المتهم الدماء تنزف منها، ابتعد عنها وظل يتأسف ويقبل رأسها.

وطلبت المجني عليها من المتهم إعادتها إلى مركبتها، ثم أبلغت الشرطة بعد يومين من الواقعة.

وأحالت النيابة العامة في دبي المتهم البالغ من العمر 30 عاماً إلى محكمة الجنايات، بتهمة ارتكاب جناية هتك العرض بالإكراه، والتهديد.