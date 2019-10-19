فؤاد السنيورة: سيطرة حزب الله على مفاصل الدولة هي سبب الأزمة بلبنان
علق رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، فؤاد السنيورة، على الأزمة التي يشهدها لبنان حاليًا.
وصرح السنيورة بأن تلك الأزمة سببها سيطرة حزب الله على البلاد، مشيرا إلى أن القبضة القوية التي يمارسها الحزب على الحكومة اللبنانية، أدت إلى الإخلال بالدستور واتفاق الطائف.
وأوضح أن الاقتصاد اللبناني شهد تدهورا كبيرا منذ 2011 وزيادة في نفوذ حزب الله في مفاصل الدولة اللبنانية، مضيفا أن هناك حالة من الاستياء في الشارع اللبناني من النخبة السياسية بسبب سوء إدارة الدولة اقتصاديا وسياسيا.
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 29660 ] نشر منذ 36 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههههههههههههه
صح النوم مستر سنيوره
حزب الات المجوسي يسيطر على الدوله منذو زمن وليس الان ولم تأخذ الحكومات اللبنانيه المتعاقبه على رئاسة البلد قرار شجاعا قويا للقضاء على هذا الحزب العميل للايران المجوسيه
لبنان يحتاج الى ثورة شعبيه قويه مدعومه من بعض فرق الجيش والامن المخلصين لوطنهم للقضاء على ابو زميره وحزبه المجوسي
لن يستقر لبنان امنيا ولا اقتصاديا وحزب الات يتحكم في كل صغيرة وكبيره في لبنان لذلك على الشعب والقوى المخلصه من جميع اطياف الشعب اللبناني ان يتحدو فيما بينهم ويقضون على هذا الحزب المجوسي وبعد ذلك التخلص من زعماء الاحزاب العميله لايران و سوريا وخلق لبنان جديد بنظام جديد و بدستور جديد يعتمد على الانتخاب الحر بعد التخلص من الدستور الفرنسي القديم الذي يوزع الرئاسه الى ثلاث احزاب