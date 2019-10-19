فؤاد السنيورة: سيطرة حزب الله على مفاصل الدولة هي سبب الأزمة بلبنان

بيروت(صدى):

علق رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، فؤاد السنيورة، على الأزمة التي يشهدها لبنان حاليًا.

وصرح السنيورة بأن تلك الأزمة سببها سيطرة حزب الله على البلاد، مشيرا إلى أن القبضة القوية التي يمارسها الحزب على الحكومة اللبنانية، أدت إلى الإخلال بالدستور واتفاق الطائف.

وأوضح أن الاقتصاد اللبناني شهد تدهورا كبيرا منذ 2011 وزيادة في نفوذ حزب الله في مفاصل الدولة اللبنانية، مضيفا أن هناك حالة من الاستياء في الشارع اللبناني من النخبة السياسية بسبب سوء إدارة الدولة اقتصاديا وسياسيا.

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