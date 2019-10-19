جمعته علاقة غير شرعية بزوجته..نحر ثلاثيني على يد صديقه المقرب

عمان(صدى):

شهدت الأردن جريمة قتل مروعة، راح ضحيتها شاب ثلاثيني على يد زوجته وصديقه المقرب بعدما جمعتهما علاقة غير شرعية.

وكان المجني عليه على علاقة صداقة متينة بزميله بالعمل والذي كان كثير التردد عليه في المنزل.

واتفقت الزوجة مع صديق زوجها، على قتله، حيث دست السم له في القهوة، ما تسبب في إغماءه ليجهز عليه صديقه بطعنة قاتلة بالرقبة.

وكانت الزوجة قد بلغت باختفاء زوجها، مدعية بأنه قد غادر المنزل دون أخذ جواله، ولم يعد للمنزل.

وبدأت الجهات المعنية بعمليات بحث أسفرت عن العثور على الجثة في حفرة، واستطاعت الأجهزة الأمنية، العثور على القاتل الذي اعترف بفعلته.