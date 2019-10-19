نشوى مصطفى تتوسل فرصة عمل

القاهرة(صدى):

أثارت الفنانة المصرية نشوى مصطفى، الجدل بإعلانها عن فرصة عمل لها كممثلة لديها خبرة.

وكتبت نشوى عبر «فيس بوك»: « حد عنده واسطة، عايزة أمثل، أنا معايا بكالوريوس فنون مسرحية قسم تمثيل وإخراج بتقدير جيد جداً ومثلت قبل كده وفيه ناس قالت إني ممثلة يجى مني»

وقالت ردًا على أحد التعليقات: «مين قال لك يامحمد إني كاتبة إفيه، أنا كاتبة وجع وغضب ورفض، أنا باتريق على وضع مجبرة عليه، أنا مافقدتش ثقتى بنفسى كممثلة، لكن أنا باطلب حق، عارفة إنه مجرد بوست، فضفضة أو يمكن مواساة لزملاء كتير فنانين حقيقين عايشين نفس الاحساس »