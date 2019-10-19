قاد فريقه للوصافة.. صالح المحمدي يودع الأهلي بطريقة مؤثرة (فيديو)
حرص المدرب الوطني صالح المحمدي على توديع جمهور النادي الأهلي، بعد مباراته أمام التعاون، والتي انتهت بفوز الأخضر بثلاثية مقابل هدف.
ورصدت عدسات المصورين توديع وتحية مؤثر من صالح المحمدي للجمهور المتواجد في الملعب عقب المباراة.
ونجح صالح المحمدي في أن يقود الفريق إلى وصافة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد التعثر الذي مر به الفريق في ظل قيادة برانكو.
ومباراة الأهلي والتعاون هي الأخيرة لمدرب الأهلي المؤقت صالح المحمدي الذي سيسلم المهمة للسويسري كريستيان غروس العائد مجددًا للفريق.
واستلم المحمدي المهمة خلفًا للمدرب الكرواتي المقال برانكو، وقاد الفريق في 4 مباريات، حيث فاز في 3 مباريات أمام الفتح والفيحاء والتعاون، وتعادل أمام النصر.
صالح المحمدي يودع جماهير #الأهلي بعد أن قاد الفريق للفوز في ثلاث مباريات وتعادل أمام #النصر.#الأهلي_التعاون pic.twitter.com/GIE5taFpRN
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 18, 2019
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 3121 ] نشر منذ 16 دقيقة
بصراحة ولد البلد يستاهل مدري متى يعطى الثقة فهو بالفتات مقارنة بالعقود الخيالية للأجانب استطاع ان يسير بالأهلي بشموخ الكبار