قاد فريقه للوصافة.. صالح المحمدي يودع الأهلي بطريقة مؤثرة (فيديو)

نواف السالم(صدى):

حرص المدرب الوطني صالح المحمدي على توديع جمهور النادي الأهلي، بعد مباراته أمام التعاون، والتي انتهت بفوز الأخضر بثلاثية مقابل هدف.

ورصدت عدسات المصورين توديع وتحية مؤثر من صالح المحمدي للجمهور المتواجد في الملعب عقب المباراة.

ونجح صالح المحمدي في أن يقود الفريق إلى وصافة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد التعثر الذي مر به الفريق في ظل قيادة برانكو.

ومباراة الأهلي والتعاون هي الأخيرة لمدرب الأهلي المؤقت صالح المحمدي الذي سيسلم المهمة للسويسري كريستيان غروس العائد مجددًا للفريق.

واستلم المحمدي المهمة خلفًا للمدرب الكرواتي المقال برانكو، وقاد الفريق في 4 مباريات، حيث فاز في 3 مباريات أمام الفتح والفيحاء والتعاون، وتعادل أمام النصر.