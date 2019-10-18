الإتحاد السعودي يقيم فعالية المشي بالتعاون مع جمعية كفيف

الرياض(صدى):

أقام الإتحاد السعودي للرياضة للجميع وبالتعاون مع جمعية كفيف الأهلية بمنطقة الرياض، يوم الثلاثاء الخامس عشر من شهر اكتوبر الحالي، فعالية المشي وذلك بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء، والتي شارك من خلالها أكثر من مئتين وخمسين مشارك، يتقدمهم أنور النصار مدير عام جمعية كفيف، وياسر الخثلان ممثل الإتحاد السعودي للرياضة للجميع، والعديد من أبرز الفرق الرياضية، وعدداً من النجوم والإعلاميين والمؤثرين وسفراء الجمعية ومستفيديها.

إنطلقت الفعالية بمقدمة عن فكرة الفعالية، قدمها خالد الحربي، ومن ثم قدم د. صالح الأنصاري كلمة تحفيزيةً عن المشي وفوائده. وأختتمها أنور النصار مدير عام الجمعية بتعريف عن العصا البيضاء وفوائدها للكفيف، ثم تم تدشين الفعالية بحماس وفرحة وبهجة من الجميع.

وتم إختتام المشاركة بركن تعريفي عن الجمعية واستعراض أبرز أدوات المكفوفين التي ساعدتهم على التعايش مع المجتمع، وركن تعريفي للإتحاد السعودي للرياضة للجميع لابراز دوره نحو المسؤولية المجتمعية.

وصرح الإعلامي خالد الحربي مسؤول العلاقات العامة والإعلام بالجمعية، أن هذه المشاركة أتت لتوعية جميع أطياف المجتمع عن المكفوفين، ومحاولة دمج الكفيف مع أقرانه من أفراد المجتمع،

وأضاف، أن الأعداد الهائلة من المشاركين من المبصرين يعطينا حافز قوي على الاستمرار في عملية الدمج لأنه هدف مهم للغاية.

واختتم حديثه، بأن الكفيف كغيره من أفراد المجتمع، وواجب علينا جميعاً إتاحة الفرصة له بالانخراط مع غيره وتمكينه للمشاركة في التنمية وهذا ما تهدف له رؤيتنا الطموحة.