القبض على مطلوب انتحل صفة رجل أمن وسلب وافدين

عبد العزيز القثامي(صدى):

تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف، من القبض على أحد المطلوبين الذي انتحل صفة رجل الأمن وسلب مبالغ مالية وأجهزة جوال من عمالة وافدة تحت تهديد السلاح.

وأبلغ وافدان، عن ثلاثة أشخاص يستقلون مركبة من نوع «وانيت هايلوكس» قاموا بسلب مبالغ مالية منهم، قدرها 3500 ريال، و4 أجهزة جوال، تحت التهديد بسلاح ناري من نوع رشاش، بزعم أنهم رجال أمن.

وبعد 12 يومًا من الواقعة، أطاحت دوريات الأمن السرية بالطائف بذلك المطلوب الجنائي؛ عندما لاحظت مركبة متوقفة داخل أحد الأحياء بالحوية، تحمل الأوصاف نفسها.

وتعرّفا المبلغان على المركبة، وأفادا بأنها هي التي استخدمها الجناة، وبعدها خرج الجاني من المنزل، وتم ضبطه، وتعرف عليه المبلِّغان.

وتم تسليم الحالة، بما فيها المقبوض عليه، لمخفر شرطة شرق الحوية شمال الطائف؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.