تعطُّل الكهرباء في مستشفى تثليث العام.. ولا تأثير على المرضى

عادل الحربي(صدى):

كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية في بيشة، عن انقطاع الكهرباء في مستشفى تثليث العام، اليوم الجمعة.

وأكدت المستشفى، أن العطل جاء في 3 فيوزات مضروبة في خط الكهرباء الرئيسي.

وقالت في بيان لها: « نجاح العمل بخطة الطواري للكهرباء وتشغيل المولد الأحتياطي وإعادة الكهرباء للمبنى الرئيسي والسكن بمستشفى تثليث العام لأكثر من ساعتين».

وأضاف: « وذلك بعد انقطاع التيار العام للكهرباء بالمولدات العامة وعادة الكهرباء بالمستشفى للعمل لطبيعتها الساعة٩:٣٠، وذلك بمتابعة مدير الشؤون الصحية ببيشة».

من جانبه، قال المتحدث الإعلامي لصحة بيشة، إن المستشفى عمل وبشكل طبيعي على المولدات الاحتياطية حتى استدعاء فريق من طوارئ الكهرباء الذين تمكنوا من إصلاح الأعطال.