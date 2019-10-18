نيكي ميناج تغازل الشعب السعودي بعد إلغاء حفلها في جدة! (فيديو)

واشنطن(صدى):

أثارت نجمة الروك الأمريكية نيكي ميناج جدلًا بالكشف عن رغبتها في زيارة المملكة خلال وقت قريب.

وكانت النجمة الأمريكية أشعلت أزمة في يوليو الماضي بعد إلغائها حفلها بالسّعوديّة، بحجّة رغبتها في التّفرّغ لأمور حقوق الإنسان والمثليين.

ونشرت إحدى الصّفحات المهتمّة بالمشاهير عبر إنستجرام مقطع فيديو ظهرت خلاله ” ميناج ” تتحدّث عن رغبتها في الذّهاب إلى السّعوديّة خلال الفترة المقبلة، مُعبّرة عن حبّها للشّعب السعودي.

ورفض الجمهور السّعوديّ رغبة ” ميناج ” في زيارة المملكة بعد إلغاء حفلها في 18 يوليو الماضي بمدينة جدّة بالسعّوديّة، مبررةً هذا القرار برغبتها في الإعراب بوضوح عن دعمها لحقوق المرأة والمثليين وحريّة التعبير.