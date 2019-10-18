فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية يحقق المركز الثاني برالي القصيم

سعيد العجل(صدى):

بالرغم من قوة المنافسة وتنوع الفئات وما تمتاز به الفرق المشاركة من خبرات سابقة وممتدة، تمكن فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية من تحقيق مركزين متقدمين في ثاني أيام انطلاقة رالي القصيم ٢٠١٩ وذلك في فئة TL2 وفئة TL3، بفارق زمني يسير عن المتصدرين، وذلك في خطوة نحو تحقيق الفريق لنتائج إيجابية مميزة تؤكد على المواهب والإمكانات والقدرات التي يتمتع بها أعضائه،حيث بلغ عدد المتسابقين الكلي قرابة (٩٠) متسابق، وتقدر مسافة السباق لهذا اليوم الجمعة ١٧٠ كم ولازالت المنافسة مستمرة بين المتسابقين في المرحلة الثالثة والأخيرة يوم غدًا السبت بمسافة طولها ٢٠٠ كم.

الجدير بالذكر ، أن هذه المشاركة هي المشاركة الرسمية الثالثة لفريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية منذ تأسيسة.