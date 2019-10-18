شعر بألم في القلب.. العابد يُثير قلق الجمهور والدوسري يُعلق

نواف السالم(صدى):

أثار نواف العابد نجم الهلال، اليوم الجمعة، قلق الجمهور عليه بعد أن شعر بالألم خلال مباراة فريقه أمام ضمك والتي انتهت بفوز الهلال بثلاثية.

وكان رازفان مدرب الفريق كشف أن اللاعب شعر بالدوار؛ لذلك تم استبداله في المباراة؛ بينما يخضع اللاعب لفحص للاطمئنان عليه.

وقال أخرون أن اللاعب قال يشعر بألم في القلب؛ وعانى العابد قبل سنوات من خفقان بالقلب، لكن تم التأكيد وقتها أنه لن يؤثر على مسيرته في الملاعب.‎

وطمأن اللاعب سالم الدوسري جماهير الهلال في تصريحات تليفزيونية أعقبت نهاية المباراة، مشددًا على أن أمور اللاعب بخير.