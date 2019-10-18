القصبي يتغلب على السدحان في موسم الرياض والأخير غاضب
يبدو أن الفنان عبدالله السدحان يُمر بمرحلة سيئة في عمله الفني حيث فشل في المشاركة في موسم الرياض، لعدم وجود منتج قوي معه.
وقالت مصادر مقربة من السدحان أنه يشعر بالاستياء من عدم مشاركته في فعاليات موسم الرياض.
وأعرب للمقرّبين له عن غضبه، وذلك بعد أن قدّم مسرحية اجتماعية بقالب كوميدي إلى هيئة الترفيه ولكنها لم ترَ النور، وهي من تأليف أحمد الدبيخي وإخراج سمعان العاني.
وعلى جانب أخر عاد ناصر القصبي الذي كان شريكًا للسدحان، إلى المسرح عبر موسم الرياض بعد غياب 30 عامًا بمسرحية “الذيب في القليب ” وهي من إنتاج mbc حيث لاقت مشاركته أصداء واسعة.
ويرى مراقبون أن السبب في ظهور القصبي على حساب اختفاء السدحان هو أن الأول وجد منتجًا قويًا ماديًا وإعلاميًا وإعلانيًا وهي شبكة mbc، بينما السدحان لا يزال يعتمد على شركته الخاصة، وبالمقارنة أشاروا إلى أن القصبي سيكسب على حساب السدحان جولات أخرى مقبلة غير جولة الموسم الرياض.
وأصبح القصبي يضع الفكرة فقط، ويتم توفير جميع فريق العمل دون عناء، على عكس السدحان الذي يقوم بنفسه بجميع الأدوار كمنتج ومؤلف ومخرج، وبالتالي لا يسعفه الوقت على الأقل لخوض منافسة حقيقية مع القصبي.
بندر[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ يوم واحد
محظوظ ومدعوم ناصر القوصيباني ولانه يفعل كما يريدون عكس زميله الذي لديه خطوط حمراء لايتعداها
زائر[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 14 ساعة
صدقت اخوي بندر
زائر[ عدد التعليقات: 976 ] نشر منذ يوم واحد
هذولي لااللحين عايشين
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84988 ] نشر منذ 14 ساعة
كنت اتابع القصبي والسدحان لما كانا في طاش ماطاش ,,
,, وأرى ان القصبي اجود في اداء ادواره والبق واذكى بكثير من السدحان ..
.. واستغل مقدرته مع ممثلين كبار من خارج البلد ( ادواره لاتعجبني هناك ، كأنه كومبارس او مكمل عدد ) ولكنه كسب سمعه اعلاميه اكبر ، بعكس السدحان تماماً ..
,, من هنا استخدم القصبي سمعته الإعلاميه ، وما فوقها ، احسن استخدام لخدمة اعماله ..
,, والأكيد الأكيد ، انا لا يهمني ان نجحا الأثنين او فشلااا …