القصف مستمر.. ضحايا مجازر أردوغان يصرخون أمام جثث ذويهم (فيديو)

دمشق(صدى):

يبدو أن الاتفاق على وقف إطلاق النار شمال سوريا الذي أعلنت عنه تركيا مجرد اتفاق وهمي؛ حيث مازال القصف مستمر.

وقصف جيش أردوغان شمال سوريا أمس واليوم الجمعة، رغم تلك الاتفاقيات التي أعلنت عنها أمريكا وتركيا.

وارتكبت تركيا اليوم الجمعة مجزرة جديدة في شمال شرق سوريا، رغم إعلان وقف إطلاق النار في المنطقة، باتفاق بين أنقرة وواشنطن.

ونشرت الحرة الأمريكية مقطع فيديو قالت إنه لضحايا الهجوم، مشيرة إلى أن 15 شخصًا على الأقل قُتلوا وأصيب آخرون جراء القصف التركي الجمعة.

ووثق فيديو انهيار الأهالي في سوريا أمام جثث ذويهم الذين سقطوا؛ إثر القصف التركي.

ومن أمام مستشفى مدينة تل تمر في الحسكة، وثقت كاميرا الحرة وصول الجرحى، وجثث الضحايا المدنيين، وسط حالة من الحزن والغضب بين الأهالي الذين تجمعوا في باحة المستشفى.

وقال أحد النشطاء على تويتر: تركيا تواصل أعمالها الإرهابية والإجرامية ضد الأكراد في شمال سوريا، ووصول جثمان 9 مواطنين فقدوا حياتهم إلى مشفى تل تمر، وهناك العشرات الجرحى في مدينة سري كانيه (رأس العين) لم يتمكن الصليب الأحمر الكُردي من إنقاذهم لعدم وجود ممر إنساني.

كما صرح المسؤول الإعلامي، لقوات سوريا الديمقراطية، مصطفى بالي، اليوم الجمعة قائلا : بالرغم من اتفاق وقف القتال، يتواصل القصف الجوي والمدفعي على مواقع المقاتلين والمدنيين في رأس العين.