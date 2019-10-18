الأهلي يقفز إلى المركز الثاني بفوز ثمين على التعاون

نواف السالم(صدى):

حقق النادي الأهلي فوزًا ثمينًا على نادي التعاون، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدّم هيلدون راموس للتعاون في الدقيقة 10، فيما تعادل عبدالفتاح عسيري للأهلي في الدقيقة 22، وسجّل دجانيني هدف التقدم في الدقيقة 33.

وفي الشوط الثاني، أحرز عمر السومة الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 70، من عمر اللقاء.

وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 14 نقطة ليحتل المركز الثاني مؤقتًا من جدول ترتيب الدوري، فيما يتجمد رصيد التعاون عند 7 نقاط في المركز الـ11.