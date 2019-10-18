فيديو لنجم مسلسل الهيبة وهو مخمور يفتح النار عليه

أميرة خالد(صدى):

أثار نجم مسلسل الهيبة السوري أويس مخللاتي غضب الجماهير؛ بعد انتشار فيديو صادم له في أحد الشوارع.

وانتشر فيديو للفنان السوري والذي ظهر خلاله وهو تحت تأثير الكحول وهو ما كان واضحًا على طريقة حديثه وتصرفاته.

وظهر في الفيديو وهو يجادل ويتبادل الشتائم مع السائق الآخر دون الاكتراث بالأضرار التي تسبّب له بها في سيارته، كما يظهر صوته وهو يجادل ويصرخ رافضًا الاعتذار.

وزعم البعض أن الموقف انتهى دون أي إجراء ضد الفنان وهو ما أغضب الجمهور مطالبين بمعاقبته لأنه ليس فوق الجمهور.

ولم تنشر ” صدى ” الفيديو نظرًا إلى أنه يتضمن شتائم غير لائقة وتصرفات لا يجوز عرضها.