بالفيديو.. سرقة مركبة في وضع التشغيل وإنزال عائلة بداخلها

عادل الحربي(صدى):

وثّقت كاميرات المراقبة، قيام أحد الأشخاص بسرقة سيارةً كانت في وضع التشغيل، بأحد شوارع المملكة.

وأظهر الفيديو، قيام الشخص بالدخول إلى السيارة، وإنزال عائلة كانت بداخلها ثم لاذ بالفرار.

ويشمل جدول مخالفات المرور رقم 1، أن ترك المركبة مفتوحة وفي وضع التشغيل بعد مغادرتها، يكلف مرتكبها غرامة مالية لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على مائة وخمسين ريالاً.