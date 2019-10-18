احتفال رائع لجماهير الهلال بمرور 62 عامًا على التأسيس (فيديو)

ماجد محمد(صدى):

حرصت جماهير الهلال، اليوم الجمعة، على الاحتفال بالذكرى 62 لتأسيس ناديها، خلال مباراة فريقها أمام ضمك في الدوري والتي انتهت بفوز الأزرق بثلاثية نظيفة.

ورفعت جماهير الهلال لافتة خلال المباراة التي أقيمت على ملعب ” محيط الرعب “ مكتوب عليها (#62عامًا والهلال زعيم).

وفاز الهلال على ضيفه ضمك 3-0، اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة 7 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين).

ورفع الهلال رصيده إلى 19 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، فيما تجمد رصيد ضمك عند أربع نقاط في المركز السادس عشر والأخير.