لبنان تعلق الدراسة.. و الأمن يطلق الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي

بيروت(صدى):

واصلت قوات الأمن اللبنانية تفريق المتظاهرين الغاضبين وسط بيروت باستخدام الغاز المسيل للدموع.

وأكدت محطات تلفزيونية لبنانية أن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المحتجين وسط العاصمة بيروت، اليوم الجمعة، بعدما أضرم متظاهرون النار في مبنى قريب وذلك في أعقاب كلمة سعد الحريري رئيس الحكومة.

وتسبب الغاز المسيل للدموع في معاناة المتظاهرين من الاختناق؛ حيث طالبوا المساعدة من جنود الجيش وفقًا لرويترز.

وعلى جانب أخر قرر وزير التربية والتعليم اللبنانى أكرم شهيب استمرار إغلاق المدارس والجامعات فى لبنان، السبت، نتيجة استمرار الاضطرابات والتظاهرات التى تشهدها البلاد.

كما أعلنت جمعية المصارف استمرار إغلاق البنوك لليوم الثانى لذات الأسباب.