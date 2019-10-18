إزالة مزارع القات من جبال العبادل.. وعقوبة الزرع «غرامة ومصادرة وجلد»
كشف رئيس مركز القصبة بالعارضة خالد البقمي، أنه تم إزالة مزارع القات بجبال العبادل بمحافظة العارضة في جازان.
وأكد أنه تم التخلص من هذه الشجرة الخبيثة من كافة جوانب المحافظة، ولم يبق إلا القليل جدًا.
وتشمل العقوبات التي ستطبق على مستحدثي مزارع القات، غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، و مصادرة الأرض التي تمت زراعتها بنبات القات المحظور، و جلد الجاني.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84909 ] نشر منذ 37 دقيقة
تمام ,,
.. اول مره ادري انه يزرع عندنا ، افتكرته بااليمن والحبشه ، فقط ..
الواقع[ عدد التعليقات: 7353 ] نشر منذ 31 دقيقة
نبته تدل على التخلف والجهل وتقود إلى نشوة المخدرات ومع مرور الوقت تودي إلى الكسل والفقر وضياع المال وتغير شكل الإنسان إلى الاسواء والعياذ بالله ولن تتقدم دولة أو مجتمع فيه مثل هذه النبته الخبيثة