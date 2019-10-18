إزالة مزارع القات من جبال العبادل.. وعقوبة الزرع «غرامة ومصادرة وجلد»

تركي السالم(صدى):

كشف رئيس مركز القصبة بالعارضة خالد البقمي، أنه تم إزالة مزارع القات بجبال العبادل بمحافظة العارضة في جازان.

وأكد أنه تم التخلص من هذه الشجرة الخبيثة من كافة جوانب المحافظة، ولم يبق إلا القليل جدًا.

وتشمل العقوبات التي ستطبق على مستحدثي مزارع القات، غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، و مصادرة الأرض التي تمت زراعتها بنبات القات المحظور، و جلد الجاني.