شروط قبول الطلب العارض وضوابطه

نايف السالم(صدى):

كشف برنامج «تعريف»، التابع لوزارة العدل، عن شروط قبول الطلب العارض.

وجاءت الشروط كالتالي:

1. أن يكون الطلب العارض مرتبطا بالطلب الأصلي.

2. ألا يكون الطلب العارض مخالفا للطلب الأصلي مخالفة ظاهرة.

3. ألا يكون التقدم بالطلب العارض بعد قفل باب المرافعة، ويعود هذا الحق إذا فتح باب المرافعة.

ووفقًا للمادة الثانية والثمانون من نظام المرافعات الشرعية «تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو بطلب يقدم شفهيًا في الجلسة في حضور الخصم، ويثبت في محضرها. ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة».

وبحسب المادة الـ83، يمكن للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي:

أ – ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.

ب – ما يكون مكملًا للطلب الأصلي، أو مترتبًا عليه، أو متصلًا به اتصالًا لا يقبل التجزئة.

ج – ما يتضمن إضافة أو تغييرًا في سبب الدعوى مع إبقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.

د – طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي.

هـ – ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطًا بالطلب الأصلي.

وذكرت المادة الرابعة والثمانون، أنه للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي:

أ – طلب المقاصة القضائية.

ب – طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية، أو من إجراء فيها.

ج – أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها، أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.

د – أي طلب يكون متصلًا بالدعوى الأصلية اتصالًا لا يقبل التجزئة.

هـ – ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطًا بالدعوى الأصلية.

وتحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك، وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه، وذلك وفقًا للمادة الـ85 من النظام.