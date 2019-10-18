لوشيسكو : الفريق البطل يعرف كيف يفوز

ماجد محمد(صدى):

قال مدرب الهلال لوشيسكو ، اليوم الجمعة، إن مباراة فريقه أمام ضمك لم تكن سهلة .

وأضاف لوشيسكو في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الهلال وضمك: ضمك فريق فاز على الاتحاد والشباب ، ولم تكن مباراة سهلة ، ولكن نحن عرفنا كيف نفوز عليه .

وتابع : مهما بلغ قيمة المدرب أو اللاعب ، لن يتحقق الفوز إلا بعمل صحيح، قائلا : الفريق البطل يعرف كيف يفوز.

واستكمل: شارك اليوم اللاعبين الأقل مشاركة للإطمئنان على جاهزية المجموعة كاملة ، اليوم مباراة لا تقل عن الاتحاد أو التعاون أو النصر ، فجميعها 3 نقاط.

وعن اللاعب نواف العابد، قال : شعر العابد بدوخة وهو تحت ملاحظة الجهاز الطبي لمعرفة السبب وعلاجه.

وعن شعوره بتربع فريقه في صدارة الدوي قال : من الصعب أن نقول لسنا سعداء بالمستوى والنتيجة فوز كبير.