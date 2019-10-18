مدرب اليونايتد التاريخي مُتهم بالتلاعب في النتائج والرشوة!

طلال الغامدي(صدى):

يبدو أنه تُلاحق أليكس فيرغسون المدير الفني الأسبق لمانشستر يونايتد تُهمة صادمة بالرشوة والتلاعب في نتائج المباريات وفقًا لأقوال صادمة لوكيل أعمال متهم بالفساد.

ووجه جوسيبي باغليارا ” بينو وهو وكيل لاعبين إيطالي، اتهامًا صادمًا إلى السير أليكس فيرغسون، المدرب السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، بتقديم رشوة إليه، من أجل التلاعب بنتيجة مباراة لليونايتد ضد فريق يوفنتوس الإيطالي، وذلك خلال محاكمة وكيل اللاعبين الإيطالي.

وقال باغليارا، في دفاعه أمام المحكمة، الذي نقلته صحيفة ” ذا صن ” البريطانية، إن فيرجي قام بتقديم ساعة من ماركة ” روليكس ” العالمية إليه مصنوعة من الذهب، تساوي 30 ألف جنيه إسترليني، من أجل التلاعب بنتيجة مباراة مع يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا.

ولم يتوقف الادعاء عند هذا الحد، بل إن باغليارا (60 سنة)، قد صرح بأن فيرجي قد تعامل مع وكلاء لاعبين من أجل الحصول على أموال من صفقات انتقال لاعبين.