بالفيديو.. جيوفينكو: لم نحقق شيء

ماجد محمد(صدى):

أكد سباستيان جيوفينكو، لاعب نادي الهلال، أن الزعيم دخل المباراة منذ بدايتها لإنهائها مبكرًا، وذلك تعليقًا على لقاء الهلال وضمك.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: «نحن الآن في المسار الصحيح ولم نحقق شيء وعلينا أن نقدم شيء».

وأحرز جيوفينكو الهدف الاول للهلال في المباراة التي انتهت بثلاثة أهداف دون رد، في إطار منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعزّز الهلال، انفراده بصدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، بفارق 7 نقاط عن الوحدة صاحب المركز الثاني.