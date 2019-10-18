بالفيديو.. جيوفينكو: لم نحقق شيء
أكد سباستيان جيوفينكو، لاعب نادي الهلال، أن الزعيم دخل المباراة منذ بدايتها لإنهائها مبكرًا، وذلك تعليقًا على لقاء الهلال وضمك.
وأضاف في تصريحات تليفزيونية: «نحن الآن في المسار الصحيح ولم نحقق شيء وعلينا أن نقدم شيء».
وأحرز جيوفينكو الهدف الاول للهلال في المباراة التي انتهت بثلاثة أهداف دون رد، في إطار منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وعزّز الهلال، انفراده بصدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، بفارق 7 نقاط عن الوحدة صاحب المركز الثاني.
جيوفينكو – لاعب #الهلال:
دخلنا المباراة من بدايتها لإنهائها مبكرًا .. ونحن الآن في المسار الصحيح ولم نحقق شيء وعلينا أن نقدم شيء.#الهلال_ضمك_دوري_المحترفين pic.twitter.com/LuObIsHYFR
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) October 18, 2019
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