ميسي يًحير الجماهير برفضه عقدًا مدى الحياة مع برشلونة

نواف السالم(صدى):

أثار ليونيل ميسي حيرة الجماهير بعد أن أكد أنه باقي في برشلونة حتى نهاية مسيرته الكروية.

ورفض ميسي رغم تلك التصريحات توقيع عقدًا مدى الحياة مع برشلونة، وهو ما يتنافى مع تصريحه الأخير بإنهاء مسيرته في النادي الكتالوني.

وقال ميسي البالغ عمره 32 عامًا في مقابلة مع إذاعة ” مترو “ الأرجنتينية اليوم الجمعة:صحيح برشلونة اقترح عقدًا مدى الحياة، لكنني قلت لا أريد عقدًا يربطني.

وأضاف: لأريد أن أكون على ما يرام لمواصلة اللعب والقتال من أجل هدف، أريد أن أكون هنا لمدى الحياة ولكن ليس بعقد.

وتابع: في الوقت الذي تحدثوا (برشلونة) فيه عن عقد مدى الحياة، كما فعلوا مع إنيستا. كان ردي هو أنني لا أريد عقدًا يربطني لأنني لا أعرف ما سيحدث في المستقبل. لا أريد البقاء إذا لم أكن على ما يرام. أريد أن أواصل القتال من أجل هدف، وليس من أجل عقد. لهذا السبب لم يعجبني. لكن سأبقى حياتي كلها هنا.

وعن علاقته بكريستيانو رونالدو قال: التنافس معه كان جيدًا ومباريات الكلاسيكو كذلك كانت لها خصوصية وقدر البطولة كذلك .