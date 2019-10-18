أميرة خالد(صدى):

شغلت أنباء انفصال الفنانة السورية أصالة وطارق العريان تفكير الجمهور على مستوى عربي خلال الأيام الماضية بشكل كبير.

ويترقب الجمهور حتى الأن خروج أحد من جانب أسرة الفنانة أصالة لتكذيب تلك الشائعات، إلا أن الصمت كان سيد الموقف.

وتزايدت الأدلة والإشارات التي تؤكد انفصال الثنائي الأشهر في الوسط الفني خلال السنوات الأخيرة.

ونرصد في السطور التالية 6 أدلة تؤكد انفصال أصالة وطارق العريان.

كان تغيير لون شعر أصالة أحد الأدلة التي تؤكد انفصال الثنائي بحسب تفسيرات علم النفس.

ويشير علم النفس إلى أن الأشخاص الذين يخوضون تجارب حب فاشلة عادةً ما يتجهون إلى تغيير مظهرهم، للشعور بالثقة والانطلاق مرة أخرى، حيث تضيء الصّدمات العاطفية مراكز الألم في الدماغ، ويسعى الشخص وراء التركيز على المرح والتخلص من هذا الشعور.

والدليل الثاني هو رسالة أثارة الأخيرة التي اعتبرها البعض رسالة مبطنة ، استغلت من خلالها أحداث لبنان لتتحدث عن الخيانة.

وقالت أصالة في رسالتها: الشّعب عامل متل الستّ الّلي ما بتطلب الانفصال إلّا إذا شريكها خانها وبالغ، لأنّه مين بيتمنى المجهول وبيرحله؟ شويّة قهر وشويّة ظلم وشويّة إهمال مقبولين، بسّ كلّ شي بيزيد عنّ حدّه ، بينقلب ضدّه، والله ينصر شعوبنا العربيّه ويحمي أهلنا أين ما ظُلموا وأين ما ثاروا.

وكان الدليل الثالث هو الفيديو الذي نشرته اصالة عبر “ستوري ” انستجرام ، حيث كشفت أنها تعكف على قراءة الكتب التي تلقتها كهدية.

وأظهرت أصالة، أسماء الكتب التي تلقتها والتي تُعبّر جميعها عن شموخ الأنثى وكبريائها.

وحملت معظم الكتب عناوين تدعم المرأة مثل: ” لا تنكسر ” و ” دستور الأنثى ” و ” الرقص مع الحياة ” و ” قل وداعًا ” و ” الحياة بنكهة لا ” و ” الاتفاقيات الأربع “، وعلى ما يبدو من أسماء هذه الكتب أنَّ أصالة أكدت بهذه الخطوة أنها تعيش فترة وحدةٍ سيئة.

والدليل الرابع كشفته شام الذهبي ابنة أصالة عندما خرجت في فيديو يتحدث عن الرجال ،حيث لفتت إلى ندرة ندرة الرجل ‏الذي يعامل المرأة معاملة مُرضية، تشعرها بالأمان وبأنها ملكة.

وكان الدليل الخامس هو غياب طارق العريان عن مرافقتها في ” حفل صناع الترفيه ” في السعودية.

والدليل السادس والأخير هو امتناع الثنائي عن التعليق على تلك الشائعات على الرغم من تواجد أصالة الدائم على انستجرام.

يُذكر أن أصالة والعريان متزوجان منذ 13 عاماً وأنجبا طفلين توأم هما علي وآدم.