الصحة: مزيلات العرق لا تسبب سرطان الثدي ولا ننصح باستخدامها في حالتين

عادل الحربي(صدى):

برّأت وزارة الصحة، مزيلات العرق التي يوجد بها ألمنيوم من اتهامها بالتسبب في الإصابة بسرطان الثدي.

وأكدت الوزارة، أن مزيلات العرق بالعموم آمنة ولا توجد دراسة تثبت أن هناك علاقة بين مزيلات العرق بالألمنيوم وسرطان الثدي.

وأضافت في ردها على التساؤلات أن « مضادات العرق غالباً ينصح باستخدامها في حالات فرط التعرق، ولا توجد إلى الآن دراسات علمية تثبت أن مضادات التعرق تسبب ضرراً على الصحة، ولكن ننصح بعدم استخدامها عند وجود جرح أو تهيج جلدي وذلك لتفادي حدوث الالتهابات الجلدية».