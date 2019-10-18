مدرب ضمك:لاعب هلالي نصف قيمته المادية تساوي جميع لاعبي فريقي

نواف السالم(صدى):

أكد مدرب فريق ضمك، نور الدين زكري، أن الهلال فريق منتشي ومن طراز عالي، وذلك تعليقًا على خسارة فريقه أمام الهلال مساء اليوم الجمعة.

وقال خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: «قبل الطرد امتلكنا الكرة في بعض فترات المباراة»، في إشارة إلى طرد جمعان الدوسري في الدقيقة 63.

وردًا على سؤال صحفي بأنهم كانوا ضعيفين في المباراة، قال: «يبدو أنك شاهدت مباراة أخرى».

وتابع: « واحد من لاعبي الهلال نصف قيمته المادية تساوي قيمة جميع لاعبي ضمك المادية».

وانهزم ضمك أمام الهلال بثلاثية دون رد، في إطار منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتذيل ضمك قائمة جدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط.