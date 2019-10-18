تجدد اشتباكات بين الأمن اللبناني والمتظاهرين بعد خطاب الحريري

بيروت(صدى):

تجددت الاشتباكات بين الأمن اللبناني والمتظاهرين عقب كلمة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري؛ التي وعد فيها بإيجاد حل خلال 72 ساعة فقط.

وأدى إطلاق النار إلى إصابة 7 محتجين، جراح أحدهم خطيرة، بمدينة طرابلس اللبنانية .

وأصيب 4 آخرون في مواجهات مع قوات الأمن خلال احتجاجات بالعاصمة بيروت.

وأوضحت قناة الجديد اللبنانية إنّ إطلاق النار على المتظاهرين في طرابلس وقع من قبل مرافقي النائب الأسبق في البرلمان اللبناني مصباح الأحدب.

وتجددت المواجهات، الجمعة، بين متظاهرين في منطقة رياض الصلح في العاصمة بيروت وقوى الأمن المسؤولة عن حماية مقر رئاسة الحكومة اللبنانية.

وأدت المواجهات إلى إصابة 4 من المتظاهرين إصابات طفيفة بحسب وسائل إعلام محلية، وعمد بعض الشبان إلى رمي مفرقعات نارية على قوى الأمن.