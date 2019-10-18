شاهد.. مُعجب يحمل ليدي غاغا ويسقط بها في موقف مُحرج !

واشنطن(صدى):

تسبب مُعجب بالمطربة الأميركية الشهيرة ليدي غاغا في إثارة الجدل والفوضى في إحدى حفلاتها في لاس فيغاس.

وقام المعجب الذي ظهر عليه الحماس الشديد بـ حمل ليدي غاغا على صدره على المسرح إلا أنه فقد توازنه فسقط بشكل مروع وهو يحملها على الجمهور.

وكان ليدي غاغا تعرضت لموقف مشابه حيث سقطت على المسرح منذ 3 سنوات.

الجدير بالذكر أن ليدي غاغا حصلت على جائزة أوسكار ” أفضل موسيقى أصلية ” عن أغنية ” شالو ” في فيلم ” إيه ستار إز بورن ” الذي تؤدي دور البطولة فيه.