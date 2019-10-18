شاهد انهيار ميغان ماركل من البكاء في مقابلة تلفزيونية !

لندن(صدى):

ظهرت دوقة ساسيكس ميغان ماركل، في مقابلة تلفزيونية بُثت اليوم الجمعة، وهي تبكي بانهيار خلال اللقاء.

وجاء انهيار ميغان عندما كانت تروي كفاحها لوقوعها تحت دائرة الأضوء في وسائل الإعلام.

ويبدو أنها تواجه ضغوط كبيرة؛ حيث أشارت إلى حجم انهيارها بسبب أنها وجدت صعوبةً في التغلب على الأمر بعد الزواج وإنجابها.

وقالت ميغان خلال حديثها: ” لم يسأل الكثير من الناس عما إذا كنت على ما يرام أم لا “.

وأضافت : أي امرأة خاصةً عندما تكون حاملًا، فهي ضعيفة حقًا ومن ثم أصبح هذا أمرًا صعبًا ، ثم عندما يكون لديك مولود جديد، وبصفة خاصة كامرأة، هذا كثير.

ولفتت إلى أن الكثير من الناس لا يعرفون ما يمرُّ خلف الكواليس، مشيرةً إلى أن الأمر أشبه بالصراع.

وتأتي المقابلة بعد أشهر من الجدل حول حياة الأمير هاري وميغان اللذين تعرّضا للانتقاد بعد مطالبهما المُتعلّقة بالخصوصية بسبب تعميد طفلهما آرشي واستخدامهما للطائرات الخاصة.

وتم تصوير المقابلة مع تلفزيون ” آي تي في نيوز ” البريطاني أثناء جولتها مع الأمير هاري في أفريقيا التي بدأت في سبتمبر.