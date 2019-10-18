بالفيديو.. أسباب تفضيل الزوج السفر بدون زوجته

علي القحطاني(صدى):

تحدثت هدى الاصيقع أخصائية اجتماعية ، عن تفضيل الزوج للسفر بمفرده بدون زوجته أو برفقة أصدقائه ، وتأثير ذلك على المنزل ؟

وقالت هدى خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” سيدتي ” ، سفر الزوج معروف من مئات السنين مو شئ مستحدث أو جديد ، وكان الهدف تجارة أو طلب علم وكانت الأم تتحمل مسئولية البيت والأولاد ، لكن كان هناك هدف من سفر الزوج .

وتابعت ، الآن في أزواج يحبون السفر مع العائلة ويفضلون الجو الأسري ، وفي أزواج لا يناسبهم الجو العائلي ويحبون السفر بمفردهم ولهم طقوس خاصة ، فمفهوم الزواج مختلف من شخص لآخر ، فالزواج محبة ورحمة ومو بس مشاعر لا يوجد به تضحيات ، ويجب أن أوازن بين مسئولياتي واحتياجاتي .

وأضافت ، ممكن أن يسافر الزوج بشرط أن يكون مأمن بيته كل شئ ولا يجعلهم يحتاجون لأي شئ ، فالاحترام في الزواج هو كل شئ ، فللسفر للسياحة أو الانفراد بنفسه سلبيات على البيت ككل ، أهم هذه السلبيات أن البُعد يسبب القسوة وعدم التفاهم .