هيئة الرياضة تتفاعل مع شاب صنع سيارة رياضية مُبدعة

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للرياضة، برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل،اليوم الجمعة، عن دعم الشاب زيد القحطاني الذي صنع سيارة رياضية مذهلة بعدما كشف عن قدراته.

وفي هذا الصدد علق رجاء الله السُّلمي وكيل رئيس هيئة الرياضة لـفي برنامج ” من السعودية ” على الشاب المبدع قائلا : إن الأمير عبدالعزيز الفيصل سيُقابل الشاب زيد القحطاني في مكتبه إما الأحد أو الاثنين المقبلين مع تجهيز كل الدعم له من أجل صناعة مزيد من السيارات خلال الفترة القادمة.

وتميزت السيارة الرياضية بشكلها الجذاب وقدرتها على خوض السباقات الرياضية بشكل مميز.