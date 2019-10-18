بالصور.. الهلال يعزز انفراده بالصدارة بثلاثية في ضمك

ماجد محمد: تصوير:محمد السعران(صدى):

تمكن نادي الهلال من الفوز على ضمك بثلاثة أهداف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح سيباستيان جيوفينكو الأهداف في الدقيقة 22 من عمر اللقاء، فيما عزّز الفرنسي بافتيمبي غوميز التقدم في الدقيقة 55، وسجّل كارلوس إداوردو الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 68.

وعزّز الهلال، انفراده بصدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، بفارق 7 نقاط عن الوحدة صاحب المركز الثاني.

كما يتذيل ضمك جدول الترتيب برصيد 4 نقاط، بعدما فاز الفتح على العدالة وأصبح في المركز قبل الأخير بفارق الأهداف.