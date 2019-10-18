تحذير من «الخارجية» بشأن السفر إلى لبنان

الرياض(صدى):

صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أنه نظرًا للأوضاع الراهنة التي تشهدها الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وتحسبًا لأي تداعيات سلبية لهذه الأوضاع، وحرصًا من المملكة على سلامة مواطنيها، فإن الوزارة تحذر جميع المواطنين من السفر إلى لبنان سواء من المملكة أو أي جهة دولية أخرى، وذلك حرصاً على سلامتهم.

كما تطلب من المواطنين الموجودين في لبنان توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والاتصال بسفارة المملكة في بيروت لتقديم التسهيلات والرعاية اللازمة عند الحاجة، آملين أن ينعم لبنان بدوام الأمن والاستقرار.