الفتح يحقق فوزه الأول في الموسم على حساب العدالة

نواف السالم(صدى):

فاز نادي الفتح على نظيره العدالة، في مباراة دراماتيكية، بنتيجة 5 أهداف مقابل 3 أهداف، في إطار منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح ميشال جانوتا الأهداف بعد مرور 4 دقائق على بداية اللقاء، فيما عزّز غوستاف ويكهايم التقدم في الدقيقة 41، وسجّل ميتشيل تي فريدي الثالث للفتح في الدقيقة 43، وقبل انتهاء الشوط الأول أحرز مروان سعدان الثالث من ضربة جزاء.

وفي الشوط الثاني، أحرز حسين أحمد العيسى هدفًا للعدالة في الدقيقة 83، فيما لم تدم الفرحة طويلًا حيث أحرز تي فريدي الثاني له والرابع للفتح بعدها بدقيقتين، فيما سجل كاروليس أندريا الهدف الثاني للعدالة في الدقيقة 87، والثالث في الدقيقة 90+5.