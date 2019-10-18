نصائح هامة للتخلص من علامات التمدد

أميرة خالد(صدى):

قال أطباء في النساء والتوليد ، أنه هناك تغيرات تطرأ على بشرتك أثناء فترة الحمل ، منها علامات تمدد الجلد التي يسببها كبر حجم البطن، وحب الشباب، والحكة، والطفح الجلدي بأنواعه.

وقدم الأطباء ، بعض أهم النصائح التي يمكنك اتباعها للعناية ببشرتك أثناء الحمل.

أكدوا على تجنب المكونات الضارة في منتجات العناية بالبشرة ، قد تخضع علامات تمدد الجلد لعوامل وراثية ولا يمكن تجنبها لكثير من النساء ، ويمكن التقليل من شدة هذه العلامات ومساعدة الجلد المتمدد باستخدام البلسم الخاص بالعناية بها .

ويعد شرب الماء قاعدة الجمال الأساسية التي يجب الألتزام بها ، والاسترخاء المنظم في غاية الأهمية للحفاظ على صحتك وصحة بشرتك .