نصائح هامة للتخلص من علامات التمدد
قال أطباء في النساء والتوليد ، أنه هناك تغيرات تطرأ على بشرتك أثناء فترة الحمل ، منها علامات تمدد الجلد التي يسببها كبر حجم البطن، وحب الشباب، والحكة، والطفح الجلدي بأنواعه.
وقدم الأطباء ، بعض أهم النصائح التي يمكنك اتباعها للعناية ببشرتك أثناء الحمل.
أكدوا على تجنب المكونات الضارة في منتجات العناية بالبشرة ، قد تخضع علامات تمدد الجلد لعوامل وراثية ولا يمكن تجنبها لكثير من النساء ، ويمكن التقليل من شدة هذه العلامات ومساعدة الجلد المتمدد باستخدام البلسم الخاص بالعناية بها .
ويعد شرب الماء قاعدة الجمال الأساسية التي يجب الألتزام بها ، والاسترخاء المنظم في غاية الأهمية للحفاظ على صحتك وصحة بشرتك .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43942 ] نشر منذ 14 ساعة
الله يعين الحريم