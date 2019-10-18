شاهد.. لاعب النصر يُغير ملامحه بـ«نيو لوك» صادم

ماجد محمد(صدى):

قرر البرازيلي جوليانو لاعب نادي النصر، تغير شكله كاملًا بنيو لوك صادم بالنسبه للجمهور الذي عرفه باللحية والشارب.

وقام جوليانو بحلاقة شاربه ولحيته الذي كان يتميز بهما منذ قدومه إلى النصر؛ حيث أبدى البعض إعجابهم بالتغير بينما رأى البعض أن الأول كان أفضل.

وعلى جانب أخر تلقى نادي النصر أنباء سارة خلال مران الفريق الجماعي استعدادًا لمواجهة نظيره نادي الرائد في بطولة الدوري؛ حيث عاد جوليانو دي باولا لاعب وسط نادي النصر إلى تدريبات الفريق الجماعية اليوم بشكل طبيعي، عقب تعافيه من الإصابة.