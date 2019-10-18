أردوغان يعلق على إهانة ترامب له ووصفه بـ « الأحمق »

نايف السالم(صدى):

خرج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، ليٌعلق أخيرًا على رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقوله : ” لا تكن أحمق ” .

واعتبر أردوغان رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بخصوص عملية أنقرة العسكرية في شمال شرقي سوريا أنها مهينة.

وقال أردوغان تعليقًا على رسالة الرئيس الأمريكي: لقد نُشرت في وسائل الإعلام رسالة لترامب لا تتلاءم مع معايير اللياقة الدبلوماسية والسياسية.

وتابع: بالتأكيد لم ننسَ هذا الأمر وتجاهُلنا لهذه الرسالة غير صحيح، ولكن من باب الحب والاحترام المتبادل لا ينبغي علينا أن نُبقيها دائمًا على الأجندة، ولا نعطي هذا الموضوع أولوية اليوم، ونود أن يعلم الجميع أننا سنقوم باللازم عندما يحين الوقت.

وكان كشف البيت الأبيض ، أمس، عن الرسالة التي حذر فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أردوغان من غزو سوريا، قائلًا: ” لا تكن أحمق، سيذكرك التاريخ كشيطان “ .