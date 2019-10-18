شاهد.. لافته طيبة من جمهور الهلال وفاءًا للراحل عبدالله الشريدة

ماجد محمد(صدى):

حمل جمهور الهلال الحاضر مباراة فريقه أمام ضمك، اليوم الجمعة، لافتة جميلة تقديرًا للراحل عبدالله الشريدة.

ورفع الجمهور، صورة لـ الشريدة ومكتوب عليها « إلى جنة الخلد » .

كانت إدارة الهلال قد تبرّعت بـ 2000 تذكرة إلى جمهور الهلال تقديرًا للراحل، وكذلك تبرع تركي آل الشيخ بـ 8000 تذكرة، والخاصة بمباراة الهلال وضمك.

ويخوض الهلال لقائه أمام ضمك، في إطار منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الهلال إلى اقتناص 3 نقاط أخرى، لتعزيز الانفاد بصدارة جدول ترتيب الدوري.