رسالة جديدة غامضة من أصالة تُثير حيرة جمهورها

أميرة خالد(صدى):

وجهت أصالة ، اليوم الجمعة، رسالة جديدة غامضة عبر حسابها على ” انستجرام ” في ظل ترقب جمهورها لرسالة واضحة بشأن أزمتها مع زوجها طارق العريان.

وتحدثت أصالة اليوم عن وفاة والدها بكلمات مؤثرة وعكست حزن غريب يُسيطر عليها.

وقالت أصالة : عندما اختار الله لي وأنا طفلة أن يرحل والدي رضيت بحكمه، وتشبّثت بروح والدي فيني لأفعل ما كان يفعل قبل الرحيل وأصبحت هو.

وتابعت : لم أتوان عمّا يجب أن يكون بأفضل أحواله، وكبرت وكافأني الله بمحبة لم أكن أحلم بها، فأصبحت كالعجينة المرنة، أخت وحبيبة وصديقة صدوقة، وفيت حقوق من حولي، لأني قد أغرقتُ حب.

واختتمت برسالة يبدو أنها تحاول من خلالها إظهار تماسكها أمام ما تمر به من صعاب، حيث قالت: رضيت حينها وبقيتُ راضية بما قسم الله لي، فقد أعطاني أكثر مما تمنيت، وإن حرمني ما أحببتُ فهو الأعلم به، الحمد لله على قوّتي وضعفي، فلولا ضعفي ما لان قلبي ، ولولا قوّتي ما بقيت أصالة.