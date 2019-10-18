بالفيديو.. سقوط مقاتل في أول هزيمة له بضربة قاضية بعد 29 ثانية

طلال الغامدي(صدى):

تعرض المقاتل الروسي، موفليد خايبولايف، لأول هزيمة في مسيرته الاحترافية بعد 13 انتصارا وتعادل واحد ، على يد الأمريكي دانييل بينيدا، في النزال الذي جمعهما ، في بطولة “PFL 8” للفنون القتالية المختلطة.

وفاز المقاتل الأمريكي بالضربة الفنية القاضية، بعد مرور 29 ثانية فقط من بدء الجولة الأولى للنزال الذي جمعهما، ضمن الدور ربع النهائي لبطولة “(Professional Fighters League (PFL”، في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية.

واحتج المقاتل الروسي على قرار الحكم بإيقاف النزال مبكرا، بداعي أنه واصل الدفاع عن نفسه ، ويهذا حقق دانييل بينيدا انتصاره السادس والعشرين، حتى الآن في مسيرته الاحترافية، مقابل 13 هزيمة.