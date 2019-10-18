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شاهد.. الرصاص الحي يُسقط المتظاهرين في شوارع لبنان

شاهد.. الرصاص الحي يُسقط المتظاهرين في شوارع لبنان
بيروت(صدى):

شهدت ساحة النور في طرابلس بلبنان منذ قليل إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين بعد أن طردوا النائب السابق مصباح الأحدب من الساحة .

وأصيب أحد المحتجين بجروح نتيجة إطلاق النار من العناصر الأمنية التابعة للأحدب.

وحصل ” لبنان24 ” على فيديو يظهر إطلاق النار على المتحجين، بينما أفاد مراسلهم سقوط 4 جرحى خلال الإحتجاجات، وتم نقلهم إلى مستشفيات المنطقة للمعالجة.

وكانت أفادت معلومات عن وفاة جريحين وهما ” ي.أ. ” ، و ” م.ع. ” ، في حين أن حالة جريح آخر وصفت بالخطرة نتيجة إصابته برأسه.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 84895 ] نشر منذ 1 ساعة

حزب ابليس اساس البلاء والدمار والوباء ..

,, تخلصوا من حزب ابليس ورئيسه نصر الشيطان ، تسلموا من كل شر ,,

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